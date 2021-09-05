Agentes da Anvisa e PF interrompem Brasil e Argentina por argentinos que violaram as leis sanitárias

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

A bola rolou entre Brasil e Argentina por apenas quatro minutos e 50 segundos neste domingo (5). Autoridades da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Polícia Federal interromperam a partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso e Emiliano Buendía são os jogadores que descumpriram as normas sanitárias do Brasil.

Os três primeiros entraram em campo no confronto, enquanto Buendia não foi relacionado.Após muita discussão no banco de reservas, os integrantes entraram no gramado. Houve um princípio de confusão e os capitães Neymar e Messi tentaram intervir nas conversas com o agente da Anvisa, da Polícia Federal e o delegado da partida. Por fim, os atletas da Argentina entraram no vestiário.

À Rede Globo, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou.

- São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido - e emendou:

- Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Eles se deslocam até o estádio, entram em campo, há uma sequência de descumprimentos - completou.

Barra Torres opinou sobre os procedimentos sanitários.

- Eu não tenho conhecimento da lei desportiva, não posso opinar sobre isso. O que sei do aspecto sanitário, é que esses quatro jogadores precisam ser deportados do Brasil. Serão autuados e multados por uma sequência de infrações sanitárias. A primeira infração foi não cumpri o isolamento, a anterior em responder de maneira fidedigna o questionamento do viajante, e agora jogando. Com mais de 500 mil mortos, no meio da pandemia, as ordens estão sendo descumpridas a mando não sei de quem - disse.

Os jogadores d