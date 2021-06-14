Agente revela palavras de Eriksen: 'Quero saber o que aconteceu'

O empresário de Christian Eriksen, Martin Schoots, revelou as palavras do jogador assim que o meio-campista pôde conversar com seu entorno após sofrer um mal súbito no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. Em entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", o agente afirma que o atleta quer entender o que aconteceu em campo.- Obrigado pelo apoio. Não vou me render. Me sinto melhor, mas quero entender o que aconteceu. Quero agradecer a todos por tudo o que fizeram por mim - foram as palavras do dinamarquês.
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Após cair em campo desacordado no último sábado, o camisa 10 precisou ser reanimado em campo pelos médicos de sua seleção. Segundo os responsáveis pelo atendimento, o meia havia morrido em campo e voltou à vida por conta do desfibrilador.
Eriksen segue se recuperando em um hospital de Copenhagen. Enquanto isso, os médicos buscam uma resposta para o que aconteceu uma vez que o jogador tem 29 anos e nunca apresentou problemas cardíacos em ocasiões anteriores.