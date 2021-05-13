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futebol

Agente não garante Lautaro Martínez na Inter de Milão: 'Não posso prometer nada'

Alejandro Camano revelou que o atacante está feliz no clube, mas revelou que não sabe qual será o projeto futuro...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 09:52

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 09:52
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
O futuro de Lautaro Martínez pode ser longe de Milão. De acordo com o agente do jogador, Alejandro Camano, o argentino não está garantido no clube italiano para a próxima temporada.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Estamos tranquilos, mas a atual situação da Inter nos impede de fazer previsões. O menino está feliz em Milão, acabou de ganhar um Scudetto como protagonista, mas não podemos deixar de esperar. Não posso prometer nada, de momento é inútil fazer previsões: nós, como outros, queremos primeiro saber como será o futuro do clube - disse ao "La Gazzetta dello Sport".Camano também garantiu que Lautaro Martínez não negocia com nenhum outro clube no momento.
- Respondo dizendo que não estou falando com nenhum clube. O Lautaro é um jogador dos nerazzurri e ainda tem um contrato de dois anos. A Inter continua sendo a prioridade. Conforme mencionado, porém, é uma questão de entender o que vai acontecer do ponto de vista corporativo.

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