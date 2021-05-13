Agente não garante Lautaro Martínez na Inter de Milão: 'Não posso prometer nada'

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O futuro de Lautaro Martínez pode ser longe de Milão. De acordo com o agente do jogador, Alejandro Camano, o argentino não está garantido no clube italiano para a próxima temporada.

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- Estamos tranquilos, mas a atual situação da Inter nos impede de fazer previsões. O menino está feliz em Milão, acabou de ganhar um Scudetto como protagonista, mas não podemos deixar de esperar. Não posso prometer nada, de momento é inútil fazer previsões: nós, como outros, queremos primeiro saber como será o futuro do clube - disse ao "La Gazzetta dello Sport".Camano também garantiu que Lautaro Martínez não negocia com nenhum outro clube no momento.