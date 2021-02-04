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Agente do lateral-direito Rafinha estará em BH para ouvir uma proposta do Galo pelo jogador

Lincoln Cássio, que foi jogador do Atlético-MG,  cuida da carreira do jogador, que fez sucesso recentemente no Flamengo e está livre após deixar o Olympiakos...
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Publicado em 

04 fev 2021 às 20:55

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 20:55

Crédito: Divulgação / Site oficial do Olympiacos
Depois de fechar a contratação de Hulk, o Atletico-MG pode fazer mais um lance ousado no mercado da bola. O nome que pode aparecer na Cidade do Galo é do lateral-direito Rafinha, de 35 anos, que fez sucesso no Flamengo em 2019 e 2020, e que estava no Olympiakos. O ex-jogador de Flamengo e Bayern de Munique rescindiu contrato com os gregos e sua contratação não envolveria custos para recompensar o Olympiakos, ficando a cargo do Atlético acertar salários com o jogador. Nos próximos dias o agente de Rafinha, Lincoln Cássio, que foi jogador do time mineiro nos anos 90 e 2000, estará em Belo Horizonte para ouvir uma proposta para jogar no alvinegro, que tentar fazer uma equipe ainda mais forte na temporada 2021. Rafinha tinha preferência para voltar ao Flamengo. Porém, o bom desempenho do chileno Isla, que é mais jovem que Rafinha (32 anos), não entusiasmou a diretoria rubro-negra em arcar com o alto salário do lateral.CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DO GALO NA SÉRIE A DO BRASILEIRO A vinda de Rafinha seria uma “oportunidade de mercado”, pois não teria custos de contratação e a negociação seria direto com o jogador, assim como ocorreu com Hulk, que estava sem clube desde o fim de 2020. Atualmente, o Galo tem quatro laterais-direitos: Guga, Mariano, e os jovens Mailton, emprestado ao Coritiba, e Talison, das categorias de base. Rafinha teve passagem vencedora pelo Flamengo, sendo campeão Brasileiro, da Libertadores, Carioca e Supercopa do Brasil.

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