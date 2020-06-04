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Agente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real Madrid

Jonathan Barnett diz que galês está feliz na capital espanhola, onde tem contrato com os merengues até 2022. Jogador é o atleta mais bem pago do elenco e não pretende sair...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 14:14

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:14

Crédito: AFP
Enquanto o real Madrid quer a saída de Gareth Bale para aliviar as finanças do clube, uma vez que o atacante é o jogador com salário mais alto do elenco, o galês se diz feliz em Madri. No entanto, o empresário do atleta, Jonathan Barnett, disse pela primeira vez em entrevista “BBC Radio 4” que seria bom ver o camisa 11 de volta ao futebol inglês.
- Ele ganhou quase tudo a nível internacional, menos Copa do Mundo. Voltar a jogar (na Premier League) seria incrível, algo muito importante. Não acredito que queira fazer isto neste momento. Está muito feliz por jogar no Real Madrid.
O nome de Bale foi especulado no Manchester United, Newcastle e no Tottenham, mas o representante disse que a decisão é única do atleta.
- É a vida dele que ele quer liderar, não um novo projeto. Financeiramente, ele não precisará de mais nada pelo resto de sua vida, dos seus filhos e netos.
Barnett sabe que é difícil que algum clube o tire da capital espanhola, onde tem contrato até 2022, por conta das questões financeiras. O jogador recebe 14,5 milhões de euros (R$ 82 milhões) por temporada e em tempos de crise ninguém deve aparecer disposto a manter esse compromisso com o atacante de 30 anos.E MAIS:Guardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporadaLiverpool surge como novo interessado por DembéléParis Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por PjanicLuis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13 E MAIS:

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