Agente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real Madrid

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Enquanto o real Madrid quer a saída de Gareth Bale para aliviar as finanças do clube, uma vez que o atacante é o jogador com salário mais alto do elenco, o galês se diz feliz em Madri. No entanto, o empresário do atleta, Jonathan Barnett, disse pela primeira vez em entrevista “BBC Radio 4” que seria bom ver o camisa 11 de volta ao futebol inglês.

- Ele ganhou quase tudo a nível internacional, menos Copa do Mundo. Voltar a jogar (na Premier League) seria incrível, algo muito importante. Não acredito que queira fazer isto neste momento. Está muito feliz por jogar no Real Madrid.

O nome de Bale foi especulado no Manchester United, Newcastle e no Tottenham, mas o representante disse que a decisão é única do atleta.

- É a vida dele que ele quer liderar, não um novo projeto. Financeiramente, ele não precisará de mais nada pelo resto de sua vida, dos seus filhos e netos.