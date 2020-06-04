Agente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real Madrid

Enquanto o real Madrid quer a saída de Gareth Bale para aliviar as finanças do clube, uma vez que o atacante é o jogador com salário mais alto do elenco, o galês se diz feliz em Madri. No entanto, o empresário do atleta, Jonathan Barnett, disse pela primeira vez em entrevista “BBC Radio 4” que seria bom ver o camisa 11 de volta ao futebol inglês.
- Ele ganhou quase tudo a nível internacional, menos Copa do Mundo. Voltar a jogar (na Premier League) seria incrível, algo muito importante. Não acredito que queira fazer isto neste momento. Está muito feliz por jogar no Real Madrid.
O nome de Bale foi especulado no Manchester United, Newcastle e no Tottenham, mas o representante disse que a decisão é única do atleta.
- É a vida dele que ele quer liderar, não um novo projeto. Financeiramente, ele não precisará de mais nada pelo resto de sua vida, dos seus filhos e netos.
Barnett sabe que é difícil que algum clube o tire da capital espanhola, onde tem contrato até 2022, por conta das questões financeiras. O jogador recebe 14,5 milhões de euros (R$ 82 milhões) por temporada e em tempos de crise ninguém deve aparecer disposto a manter esse compromisso com o atacante de 30 anos.E MAIS:Guardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporadaLiverpool surge como novo interessado por DembéléParis Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por PjanicLuis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13 E MAIS: