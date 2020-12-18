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futebol

Agente diz que Özil recebeu propostas de "todo o mundo", mas garante foco para voltar a atuar pelo Arsenal

Meio-campista alemão não foi inscrito em nenhuma competição nesta
temporada e está sem atuar. Contrato vai até o final da temporada atual...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 15:37

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 15:37

Crédito: AFP
Com o maior salário do elenco do Arsenal, Mesut Özil não foi inscrito em nenhuma competição na atual temporada. O agente do alemão, porém, garante que o foco do jogador é em voltar a vestir a camisa dos Gunners e minimiza propostas.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Ele tem mais seis meses de contrato com o Arsenal. É verdade que sente falta de jogar. Continua trabalhando arduamente para voltar a vestir a camisa do Arsenal e vai continuar assim - disse Erkut Sogut ao "Fanatik".O agente de Özil também falou sobre a proposta do Fenerbahçe e disse ter recebido muitas ofertas.
- Sim, é verdade que tivemos uma reunião com os dirigentes. No entanto, não podemos ter uma conversa oficial antes de janeiro. Recebemos ofertas do mundo todo. Sob as atuais circunstâncias, Özil irá prosseguir até ao final da temporada no Arsenal.

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