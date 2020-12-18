Agente diz que Özil recebeu propostas de "todo o mundo", mas garante foco para voltar a atuar pelo Arsenal

Com o maior salário do elenco do Arsenal, Mesut Özil não foi inscrito em nenhuma competição na atual temporada. O agente do alemão, porém, garante que o foco do jogador é em voltar a vestir a camisa dos Gunners e minimiza propostas.
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- Ele tem mais seis meses de contrato com o Arsenal. É verdade que sente falta de jogar. Continua trabalhando arduamente para voltar a vestir a camisa do Arsenal e vai continuar assim - disse Erkut Sogut ao "Fanatik".O agente de Özil também falou sobre a proposta do Fenerbahçe e disse ter recebido muitas ofertas.
- Sim, é verdade que tivemos uma reunião com os dirigentes. No entanto, não podemos ter uma conversa oficial antes de janeiro. Recebemos ofertas do mundo todo. Sob as atuais circunstâncias, Özil irá prosseguir até ao final da temporada no Arsenal.