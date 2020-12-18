Agente diz que Özil recebeu propostas de "todo o mundo", mas garante foco para voltar a atuar pelo Arsenal

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Com o maior salário do elenco do Arsenal, Mesut Özil não foi inscrito em nenhuma competição na atual temporada. O agente do alemão, porém, garante que o foco do jogador é em voltar a vestir a camisa dos Gunners e minimiza propostas.

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- Ele tem mais seis meses de contrato com o Arsenal. É verdade que sente falta de jogar. Continua trabalhando arduamente para voltar a vestir a camisa do Arsenal e vai continuar assim - disse Erkut Sogut ao "Fanatik".O agente de Özil também falou sobre a proposta do Fenerbahçe e disse ter recebido muitas ofertas.