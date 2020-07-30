Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Agente diz que Ozil deve permanecer no Arsenal até o fim do contrato

Vínculo do meio-campista alemão com clube inglês termina em 2021 e empresário afirma que há grandes chances do jogador deixar os Gunners, mas não revela destino...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 11:40
Crédito: Ian KINGTON / AFP
O meio-campista Mesut Ozil não deve deixar o Arsenal nesta janela de transferência e irá cumprir seu contrato até o fim da próxima temporada, de acordo com o empresário do alemão, Erkut Sogut, em entrevista ao portal “Fanatik”. O jogador recebe 350 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana e é um dos atletas mais bem pagos do futebol inglês.
- Eu não penso que Ozil deixará o Arsenal antes do verão (europeu) de 2021. Ele tem um contrato em andamento que não mudou. Ele ficará no Arsenal. Quando seu contrato acabar, eu estimo em 90% a chance dele sair. Talvez para a Ásia, América, Turquia, quem sabe.
Há algumas semanas, o Fenerbahçe foi especulado como um possível destino de Ozil, mas nenhuma proposta chegou na mesa dos Gunners. Segundo fontes próximas ao jogador, sua preferência seria jogar em um grande time da Turquia ou na Major League Soccer (MLS). Desde o retorno da Premier League, o alemão não participou de uma única partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES
Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados