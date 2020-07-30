Agente diz que Ozil deve permanecer no Arsenal até o fim do contrato

O meio-campista Mesut Ozil não deve deixar o Arsenal nesta janela de transferência e irá cumprir seu contrato até o fim da próxima temporada, de acordo com o empresário do alemão, Erkut Sogut, em entrevista ao portal “Fanatik”. O jogador recebe 350 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana e é um dos atletas mais bem pagos do futebol inglês.
- Eu não penso que Ozil deixará o Arsenal antes do verão (europeu) de 2021. Ele tem um contrato em andamento que não mudou. Ele ficará no Arsenal. Quando seu contrato acabar, eu estimo em 90% a chance dele sair. Talvez para a Ásia, América, Turquia, quem sabe.
Há algumas semanas, o Fenerbahçe foi especulado como um possível destino de Ozil, mas nenhuma proposta chegou na mesa dos Gunners. Segundo fontes próximas ao jogador, sua preferência seria jogar em um grande time da Turquia ou na Major League Soccer (MLS). Desde o retorno da Premier League, o alemão não participou de uma única partida.