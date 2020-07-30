Agente diz que Ozil deve permanecer no Arsenal até o fim do contrato

Crédito: Ian KINGTON / AFP

O meio-campista Mesut Ozil não deve deixar o Arsenal nesta janela de transferência e irá cumprir seu contrato até o fim da próxima temporada, de acordo com o empresário do alemão, Erkut Sogut, em entrevista ao portal “Fanatik”. O jogador recebe 350 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana e é um dos atletas mais bem pagos do futebol inglês.

- Eu não penso que Ozil deixará o Arsenal antes do verão (europeu) de 2021. Ele tem um contrato em andamento que não mudou. Ele ficará no Arsenal. Quando seu contrato acabar, eu estimo em 90% a chance dele sair. Talvez para a Ásia, América, Turquia, quem sabe.