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Agente de Willian diz que atleta define futuro após Copa da Inglaterra

Kia Joorabchian afirmou que o brasileiro tem cinco propostas, sendo uma dos Estados Unidos, duas da Inglaterra e outras duas de clubes da Europa para a próxima temporada...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 13:48
Crédito: Willian irá definir futuro após final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal (AFP
O meia-atacante Willian só vai começar a definir seu futuro no Chelsea após a final da Copa da Inglaterra, segundo seu agente, Kia Joorabchian. Em entrevista à “talkSPORT”, o empresário afirmou que o brasileiro tem cinco propostas dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros dois clubes europeus.
- Ele tem uma grande oferta da Major League Soccer (MLS), de dois times da Premier League e de dois clubes da Europa. Ele se decidirá depois da Copa da Inglaterra.
Willian ampliou sua estadia nos Blues até o final da temporada, que acaba apenas em agosto, após o fim da Liga dos Campeões. O camisa 22 não renovou seu vínculo por mais tempo, pois exigiu um contrato por três temporadas, enquanto os ingleses ofereceram apenas duas, mas o técnico Frank Lampard quer que o atleta permaneça no plantel.
A novela com o brasileiro dá o que falar na Inglaterra. Após ser vinculado ao Arsenal, a imprensa britânica afirmou na última segunda-feira que Willian estava próximo de um acerto com o Chelsea. O futuro do jogador segue sem definição até o momento.

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