Agente de Willian diz que atleta define futuro após Copa da Inglaterra

Crédito: Willian irá definir futuro após final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal (AFP

O meia-atacante Willian só vai começar a definir seu futuro no Chelsea após a final da Copa da Inglaterra, segundo seu agente, Kia Joorabchian. Em entrevista à “talkSPORT”, o empresário afirmou que o brasileiro tem cinco propostas dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros dois clubes europeus.

- Ele tem uma grande oferta da Major League Soccer (MLS), de dois times da Premier League e de dois clubes da Europa. Ele se decidirá depois da Copa da Inglaterra.

Willian ampliou sua estadia nos Blues até o final da temporada, que acaba apenas em agosto, após o fim da Liga dos Campeões. O camisa 22 não renovou seu vínculo por mais tempo, pois exigiu um contrato por três temporadas, enquanto os ingleses ofereceram apenas duas, mas o técnico Frank Lampard quer que o atleta permaneça no plantel.