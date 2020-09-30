Agente de Van de Beek critica Solskjaer pela utilização do meia

Ainda sem ver seu agenciado ser titular na Premier League, Sjaak Swart, agente de Donny Van de Beek criticou o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pela pouca utilização do meio-campista.
- Van de Beek ficar no banco é algo que não gosto. Entrar quando faltam quatro minutos para terminar o jogo. Era melhor que o deixassem no banco - disse ao "VoetbalPrimeur".Van de Beek atuou em três partidas na atual temporada e marcou um gol logo na sua estreia. O holandês foi titular apenas na partida da Copa da Liga Inglesa.