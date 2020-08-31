Agente de Thiago Silva diz que jogador recebeu proposta do PSG

O agente do zagueiro Thiago Silva, Paulo Tonietto, disse que o defensor recusou uma proposta para permanecer no Paris Saint-Germain, em entrevista ao jornal “L’Equipe”. O representante afirmou que o motivo da decisão foi porque o brasileiro já tinha entrado em acordo com o Chelsea e quis cumrpri sua palavra.- Leonardo (diretor esportivo do PSG) chamou Thiago e apresentou a possibilidade dele ficar mais um ano. Thiago já havia chegado em um acordo com o Chelsea e não tinha como voltar atrás.O empresário lembrou que o dirigente já havia comunicado o defensor há dois meses de que seu contrato não seria renovado. O empresário afirmou que não tinha como Thiago Silva continuar após esta contradição de Leonardo.