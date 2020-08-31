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futebol

Agente de Thiago Silva diz que jogador recebeu proposta do PSG

Zagueiro brasileiro já havia entrado em acordo com o Chelsea e recusou permanecer no time francês. Leonardo disse que não iria renovar seu contrato há dois meses...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 10:04
Crédito: Reprodução/Twitter Chelsea
O agente do zagueiro Thiago Silva, Paulo Tonietto, disse que o defensor recusou uma proposta para permanecer no Paris Saint-Germain, em entrevista ao jornal “L’Equipe”. O representante afirmou que o motivo da decisão foi porque o brasileiro já tinha entrado em acordo com o Chelsea e quis cumrpri sua palavra.- Leonardo (diretor esportivo do PSG) chamou Thiago e apresentou a possibilidade dele ficar mais um ano. Thiago já havia chegado em um acordo com o Chelsea e não tinha como voltar atrás.O empresário lembrou que o dirigente já havia comunicado o defensor há dois meses de que seu contrato não seria renovado. O empresário afirmou que não tinha como Thiago Silva continuar após esta contradição de Leonardo.
- É por isso que, mesmo que ele não tivesse assinado com o Chelsea, Thiago não poderia aceitar a proposta de Leonardo depois do que ele disse há dois meses. Seria humilhante.
Tonietto lembrou também que a decisão foi exclusivamente tomada por Leonardo, pois o técnico Thomas Tuchel gostaria de contar com o zagueiro brasileiro. Thiago Silva era capitão do time e um dos principais pilares da defesa do Paris Saint-Germain nos últimos anos, além de ser um líder dentro de campo e um atleta com muita técnica.

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