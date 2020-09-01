Agente de Thiago Silva critica tempo de Emery no Paris Saint-Germain

Crédito: Franck Fife / AFP

O agente de Thiago Silva, Paulo Tonietto, afirmou, em entrevista ao “L’Equipe”, que uma das piores decisões tomadas pelo Paris Saint-Germain foi a contratação de Unai Emery para treinador. O empresário disse que o clube já poderia ter vencido a Liga dos Campeões se não fossem os dois anos sob comando do espanhol.

- O PSG perdeu dos anos no dia que anunciou Emery. Ele tem problemas para lidar com estrelas. É um bom treinador para jogar Liga Europa, não Liga dos Campeões. Era um técnico terrível para o PSG. Se tivesse tido um treinador de outros calibre durante estes dois anos, o clube já teria ganhado a Champions.Tonietto também lembrou do polêmico episódio da cobrança de pênalti entre Neymar e Cavani e como a situação foi resolvida.

- Em Paris, foram os jogadores a situação depois que Neymar e Cavani se enfrentaram pela questão dos pênaltis.