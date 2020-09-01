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futebol

Agente de Thiago Silva critica tempo de Emery no Paris Saint-Germain

Paulo Tonietto afirma que foram dois anos perdidos e que o clube poderia ter conquistado um título de Liga dos Campeões sem o espanhol no comando da equipe...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 09:32
Crédito: Franck Fife / AFP
O agente de Thiago Silva, Paulo Tonietto, afirmou, em entrevista ao “L’Equipe”, que uma das piores decisões tomadas pelo Paris Saint-Germain foi a contratação de Unai Emery para treinador. O empresário disse que o clube já poderia ter vencido a Liga dos Campeões se não fossem os dois anos sob comando do espanhol.
- O PSG perdeu dos anos no dia que anunciou Emery. Ele tem problemas para lidar com estrelas. É um bom treinador para jogar Liga Europa, não Liga dos Campeões. Era um técnico terrível para o PSG. Se tivesse tido um treinador de outros calibre durante estes dois anos, o clube já teria ganhado a Champions.Tonietto também lembrou do polêmico episódio da cobrança de pênalti entre Neymar e Cavani e como a situação foi resolvida.
- Em Paris, foram os jogadores a situação depois que Neymar e Cavani se enfrentaram pela questão dos pênaltis.
Unai Emery conquistou seis títulos com o PSG, mas apenas um de Campeonato Francês, enquanto perdeu um torneio para o Monaco. Após passagem pela capital francesa, o comandante fracassou em sua passagem pelo Arsenal e assumiu o comando do Villarreal para esta temporada.

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