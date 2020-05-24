Agente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubes

Nicolás Tagliafico é um dos possíveis nomes estudados pelo Atlético de Madrid. Os colchoneros desejam o lateral-esquerdo do Ajax porque só contam com Renan Lodi para essa posição. Seu agente, Ricardo Schlieper, reconheceu as ofertas.

- Vamos ver como o mercado se desenvolve. Conversamos com clubes em vários países. Eles vão entender que esse tipo de conversa é muito confidencial - disse ao 'Passione Inter'.

O Ajax pede um preço muito alto por Tagliafico. Os holandeses querem 35 milhões de euros (cerca de R$ 212 milhões). Recentemente, PSG, Chelsea e Arsenal sondaram o jogador.E MAIS:No Al Hazem, Muralha quer fazer trabalho intenso no Brasil visando retorno para a Arábia SauditaLucas Ribeiro foca em reta final de Bundesliga com o HoffenheimAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro IcardiBarcelona não perde de vista joia equatoriana do Sporting E MAIS: