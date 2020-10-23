Agente de Özil dispara contra Arteta: 'Falhou em ser justo, honesto e transparente'

- Os torcedores do Arsenal merecem uma explicação honesta. Ele não errou com Özil. Ele falhou foi em ser justo, honesto e transparente. Devia tê-lo tratado com respeito, porque Özil sempre foi leal. Ele não foi tratado de forma justa. Não teve oportunidade para mostrar seu valor. Ainda tem contrato e deveria ter chances de brigar por um lugar. Por que esteve no banco em duas partidas se alegam que ele não queria jogar? - disse em declarações à "ESPN". Sem ser inscrito pelo Arsenal em nenhuma das competições da atual temporada, Özil não deverá voltar a atuar com a camisa dos Gunners. O contrato do alemão se encerra em junho de 2021 e, a partir de janeiro, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.