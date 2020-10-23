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futebol

Agente de Özil dispara contra Arteta: 'Falhou em ser justo, honesto e transparente'

Treinador do Arsenal não inscreveu o meio-campista alemão em
nenhuma das competições disputadas pelos Gunners na temporada...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 15:20
Crédito: Ian KINGTON / AFP
O agente de Mesut Özil, Erkut Sogut, não gostou do que Mikel Arteta fez com seu jogador. Para o empresário, o treinador do Arsenal não foi justo, honesto e transparente.
- Os torcedores do Arsenal merecem uma explicação honesta. Ele não errou com Özil. Ele falhou foi em ser justo, honesto e transparente. Devia tê-lo tratado com respeito, porque Özil sempre foi leal. Ele não foi tratado de forma justa. Não teve oportunidade para mostrar seu valor. Ainda tem contrato e deveria ter chances de brigar por um lugar. Por que esteve no banco em duas partidas se alegam que ele não queria jogar? - disse em declarações à "ESPN". Sem ser inscrito pelo Arsenal em nenhuma das competições da atual temporada, Özil não deverá voltar a atuar com a camisa dos Gunners. O contrato do alemão se encerra em junho de 2021 e, a partir de janeiro, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

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