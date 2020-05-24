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futebol

Agente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real Madrid

Defensor vai seguir no Bayern de Munique na próxima temporada, apesar do interesse de Zidane. Francês perdeu grande parte da temporada por conta de grave lesão no tornozelo...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 15:30

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 15:30

Crédito: Lucas Hernández está tendo uma primeira temporada complicada no Bayern de Munique (Peter Kneffel / dpa / AFP
Lucas Hernández, lateral esquerdo do Bayern de Munique, não deve deixar os bávaros na próxima temporada. Em declarações para a “Sky Sport”, o representante do defensor, Manuel García Quilón, disse que “Lucas não se moverá e definitivamente ficará no Bayern”, o que termina com as esperanças do Real Madrid em contar com o atleta para a próxima temporada.
Há algumas semanas, o portal “Le10sport” havia divulgado que o técnico Zidane era um admirador do jovem de 24 anos que poderia ser contratado para reforçar a defesa merengue. As informações indicavam que o comandante também entrou em contato com o defensor para declarar seu interesse.
Lucas Hernández foi contratado na atual temporada do Atlético de Madrid, mas devido uma grave lesão no tornozelo, o francês perdeu grande parte da temporada e a titularidade da lateral esquerda devido ao crescimento de Alphonso Davies. O atleta fez apenas 15 jogos na temporada e atuou com mais frequência como zagueiro.E MAIS:RB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarSchalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro IcardiBarcelona não perde de vista joia equatoriana do SportingPorto volta ao mercado sul-americano para buscar reforços E MAIS:

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