Agente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real Madrid

Lucas Hernández, lateral esquerdo do Bayern de Munique, não deve deixar os bávaros na próxima temporada. Em declarações para a “Sky Sport”, o representante do defensor, Manuel García Quilón, disse que “Lucas não se moverá e definitivamente ficará no Bayern”, o que termina com as esperanças do Real Madrid em contar com o atleta para a próxima temporada.
Há algumas semanas, o portal “Le10sport” havia divulgado que o técnico Zidane era um admirador do jovem de 24 anos que poderia ser contratado para reforçar a defesa merengue. As informações indicavam que o comandante também entrou em contato com o defensor para declarar seu interesse.
Lucas Hernández foi contratado na atual temporada do Atlético de Madrid, mas devido uma grave lesão no tornozelo, o francês perdeu grande parte da temporada e a titularidade da lateral esquerda devido ao crescimento de Alphonso Davies. O atleta fez apenas 15 jogos na temporada e atuou com mais frequência como zagueiro.E MAIS:RB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarSchalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro IcardiBarcelona não perde de vista joia equatoriana do SportingPorto volta ao mercado sul-americano para buscar reforços E MAIS: