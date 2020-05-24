Agente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real Madrid

Crédito: Lucas Hernández está tendo uma primeira temporada complicada no Bayern de Munique (Peter Kneffel / dpa / AFP

Lucas Hernández, lateral esquerdo do Bayern de Munique, não deve deixar os bávaros na próxima temporada. Em declarações para a “Sky Sport”, o representante do defensor, Manuel García Quilón, disse que “Lucas não se moverá e definitivamente ficará no Bayern”, o que termina com as esperanças do Real Madrid em contar com o atleta para a próxima temporada.

Há algumas semanas, o portal “Le10sport” havia divulgado que o técnico Zidane era um admirador do jovem de 24 anos que poderia ser contratado para reforçar a defesa merengue. As informações indicavam que o comandante também entrou em contato com o defensor para declarar seu interesse.