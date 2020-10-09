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futebol

Agente de Lautaro revela que nenhum clube fez proposta concreta

Alberto Yaqué afirmou que grandes europeus tinham interesse no argentino, mas que não chegou oferta na mesa da Inter. Atacante tem dois anos de contrato com os italianos...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 10:08

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 10:08
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Alberto Yaqué, agente de Lautaro Martínez, afirmou que, apesar do interesse de grandes clubes pelo atacante argentino, nenhum colocou o dinheiro na mesa da Inter de Milão, revelou em entrevista à “TNT Sports”. Dessa forma, o camisa 10 acabou permanecendo no clube italiano e o clube nerazzurri busca se aproximar de uma ampliação do tempo de contrato do atleta.
- Barcelona, Real Madrid ou Manchester City? Todos o queriam, mas não chegou nada de concreto. Disseram muitas coisas sobre uma transferência, mas depois não houve nada concreto. Ele tem dois anos de contrato, o mercado acaba de fechar e, até agora, não voltamos a sentar para conversar com a Inter.Lautaro Martínez foi muito vinculado para ser jogador do Barcelona nesta temporada e era a opção prioritária da equipe blaugrana, mas a crise financeira não permitiu com que o clube fizesse qualquer movimentação em direção ao argentino. A crise política na Catalunha e a possível saída de Messi na próxima temporada também não ajudam no convencimento ao atleta.

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