Agente de Lautaro garante que atacante está feliz na Inter de Milão

Muito especulado no Barcelona, Lautaro Martínez acabou permanecendo na Inter de Milão. O atacante argentino é um dos destaques do clube italiano e seu agente, Rolando Zarate garantiu que o argentino está feliz na Itália.- Ele é jogador da Internazionale. Não é correto falar sobre Lautaro no Barcelona. Seria desrespeitoso para o clube que lhe abriu as portas na Europa. Ele está feliz na Inter - disse à "RadioTrendTopic"», disse o agente Rolando Zarate à RadioTrendTopic.