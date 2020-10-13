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futebol

Agente de Lautaro garante que atacante está feliz na Inter de Milão

Rolando Zarate disse que falar sobre o Barcelona seria desrespeitoso com o clube italiano...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 14:20

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:20

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Muito especulado no Barcelona, Lautaro Martínez acabou permanecendo na Inter de Milão. O atacante argentino é um dos destaques do clube italiano e seu agente, Rolando Zarate garantiu que o argentino está feliz na Itália.- Ele é jogador da Internazionale. Não é correto falar sobre Lautaro no Barcelona. Seria desrespeitoso para o clube que lhe abriu as portas na Europa. Ele está feliz na Inter - disse à "RadioTrendTopic"», disse o agente Rolando Zarate à RadioTrendTopic.
Lautaro Martínez começou a temporada com três gols em três jogos. Ele é um dos principais jogadores da equipe treinada por Antonio Conte.

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