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futebol

Agente de Jorginho admite uma possível transferência para a Itália

Meio-campista do Chelsea é especulado na Juventus e pode deixar os Blues...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2020 às 16:20

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 16:20

Crédito: Divulgação/@Azzurri
Jorginho não conseguiu ter um bom desempenho no Chelsea. O jogador naturalizado italiano pode deixar os Blues na próxima temporada. Seu agente admitiu que uma transferência para a Itália pode ocorrer e a Juventus é a favorita para contratá-lo.
- Não sei se a Juve quer ou não Jorginho, pois ele tem três anos restantes no contrato com o Chelsea. Vamos ver. Ele é um profissional, então se um clube importante na Itália liga, por que não? - disse à 'Tuttomercatoweb'.
O agente do italiano disse no último no mês que seu cliente estava "muito feliz" em Stamford Bridge e queria renovar seu contrato. Porém com as perdas de Pedro e Willian em final de contrato, os Blues devem vender Jorginho para ter algum dinheiro em caixa e poder contratar alguns jogadores. E MAIS:Agente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubesNo Al Hazem, Muralha quer fazer trabalho intenso no Brasil visando retorno para a Arábia SauditaLucas Ribeiro foca em reta final de Bundesliga com o HoffenheimAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugar E MAIS:

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