Agente de jogadores lança autobiografia para ajudar futuros atletas

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O empresário de futebol Marcos Tito, que já trabalhou e ainda atende diversos atletas de renome no futebol como Lucas Veríssimo, Marinho, Zeca e Daniel Guedes, acaba de lançar, pela Personalidade Editora Executiva, sua autobiografia “10 Mandamentos do Futebol – Caminho da Superação”.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com 240 páginas, o livro traz a história de vida pessoal e profissional, em mais de 20 anos, como gestor de carreiras de jogadores e atletas profissionais.

Na obra, Tito revela detalhes de todo o difícil percurso, desde a infância, traçado com ousadia e superação, até o reconhecimento empresarial no mundo da bola. Hoje, Marcos Tito atende mais de 50 atletas gerenciados por sua empresa, a MGS Sports, no mercado nacional e internacional.

- Eu trago, nesse livro, toda minha experiência de vida, passagens marcantes, momentos emocionantes, agradecimentos especiais e muitos segredos ocultos do futebol, dos bastidores, de dentro e fora das quatro linhas, para quem deseja se tornar um atleta profissional ou um empresário de futebol de sucesso - destacou.Nos “10 Mandamentos do Futebol”, Tito revela as principais características e o perfil ideal necessário para qualquer menino se tornar um jogador de futebol.

- Obviamente, nada supera o talento. Não adianta empresário, recursos, dedicação, disciplina, nem nada. A base é o talento e o potencial que o menino tem para virar, no futuro, um atleta profissional - comentou o empresário, reconhecido no meio, por seu olhar clínico e percepção apurada para revelar novos jogadores, em pouco tempo de observação.