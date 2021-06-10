Agente de jogadores lança autobiografia para ajudar futuros atletas

O empresário de futebol Marcos Tito, que já trabalhou e ainda atende diversos atletas de renome no futebol como Lucas Veríssimo, Marinho, Zeca e Daniel Guedes, acaba de lançar, pela Personalidade Editora Executiva, sua autobiografia “10 Mandamentos do Futebol – Caminho da Superação”.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Com 240 páginas, o livro traz a história de vida pessoal e profissional, em mais de 20 anos, como gestor de carreiras de jogadores e atletas profissionais.
Na obra, Tito revela detalhes de todo o difícil percurso, desde a infância, traçado com ousadia e superação, até o reconhecimento empresarial no mundo da bola. Hoje, Marcos Tito atende mais de 50 atletas gerenciados por sua empresa, a MGS Sports, no mercado nacional e internacional.
- Eu trago, nesse livro, toda minha experiência de vida, passagens marcantes, momentos emocionantes, agradecimentos especiais e muitos segredos ocultos do futebol, dos bastidores, de dentro e fora das quatro linhas, para quem deseja se tornar um atleta profissional ou um empresário de futebol de sucesso - destacou.Nos “10 Mandamentos do Futebol”, Tito revela as principais características e o perfil ideal necessário para qualquer menino se tornar um jogador de futebol.
- Obviamente, nada supera o talento. Não adianta empresário, recursos, dedicação, disciplina, nem nada. A base é o talento e o potencial que o menino tem para virar, no futuro, um atleta profissional - comentou o empresário, reconhecido no meio, por seu olhar clínico e percepção apurada para revelar novos jogadores, em pouco tempo de observação.
Toda a receita obtida por meio da venda de exemplares será revertida ao Instituto Marcos Tito, organização sem fins lucrativos que busca ampliar as oportunidades de crianças em situações de vulnerabilidade social por meio do esporte na cidade de Votuporanga-SP e região.