Agente de Hakimi culpa Zidane por ida de ala para a Inter e depois nega

Crédito: LARS BARON / AFP

O agente de Achraf Hakimi, Alejandro Camaño, revelou para o meio “Al Mountakhab” os motivos que levaram o lateral direito para a Inter de Milão. O jogador que passou duas temporadas emprestado ao Borussia Dortmund foi convencido pelo técnico Antonio Conte e, segundo seu empresário, Zidane também teve papel nessa operação.

- Conte sempre esteve em contato. Contou o projeto do clube e quando um treinador como Conte insiste em te ter na equipe, significa que você representa uma peça importante no projeto do clube. Zidane é a razão pela qual ele assinou com a Inter, ele deve explicar o porquê de Hakimi ter saído. Penso que seu regresso no momento não é adequado, dada a presença de Carvajal. Estou certo de que seu futuro será brilhante após este passo.