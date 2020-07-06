Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Agente de Hakimi culpa Zidane por ida de ala para a Inter e depois nega

Alejandro Camaño disse que Conte foi um dos principais responsáveis pela ida de marroquino ao clube italiano e diz que retorno para o Real não seria adequado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 13:59

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 13:59

Crédito: LARS BARON / AFP
O agente de Achraf Hakimi, Alejandro Camaño, revelou para o meio “Al Mountakhab” os motivos que levaram o lateral direito para a Inter de Milão. O jogador que passou duas temporadas emprestado ao Borussia Dortmund foi convencido pelo técnico Antonio Conte e, segundo seu empresário, Zidane também teve papel nessa operação.
- Conte sempre esteve em contato. Contou o projeto do clube e quando um treinador como Conte insiste em te ter na equipe, significa que você representa uma peça importante no projeto do clube. Zidane é a razão pela qual ele assinou com a Inter, ele deve explicar o porquê de Hakimi ter saído. Penso que seu regresso no momento não é adequado, dada a presença de Carvajal. Estou certo de que seu futuro será brilhante após este passo.
Após as declarações, o representante do marroquino negou que tenha se referido ao técnico francês nestes termos. Camaño entrou em contato com o jornal “As” e declarou não ter tratado Zidane como o culpado da transferência. Além disso, o agente afirmou ter muito respeito pelo comandante do Real Madrid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados