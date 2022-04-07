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futebol

Agente de Guardiola nega contato de CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira

Empresário reitera que o técnico catalão tem contrato com o Manchester City até 2023
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Publicado em 07 de Abril de 2022 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 18:14
O agente de Pep Guardiola, Josep Maria Orbotg, negou que o treinador catalão foi procurado pela CBF para ser o sucessor de Tite após o fim da próxima Copa do Mundo. O jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports" apurou e divulgou a informação.O agente de Pep Guardiola reiterou que o catalão tem contrato com o clube até o meio de 2023.
Segundo uma reportagem do jornal espanhol "Marca", o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, quer contratar Guardiola para ser o sucessor de Tite após a Copa do Mundo. Ainda de acordo com o jornal, a entidade entrou em contato com o irmão e assessor do técnico, Prere, para oferecer um contrato de quatro anos e um salário de 12 milhões de euros líquidos.
+ Em 2012, L! apurou que Guardiola queria treinar a Seleção Brasileira
O periódico espanhol ainda informou que existe uma grande confiança por parte da CBF em contratar o técnico.
Em entrevista recente, Pep Guardiola desconversou sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira. Na época, o treinador do Manchester City afirmou que 'o Brasil tem grandes treinadores que merecem assumir a seleção Brasileira' e que esse assunto era um 'debate encerrado'.
Crédito: AgentedeGuardiolanegacontatodaCBF(Foto:PAULELLIS/AFP

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