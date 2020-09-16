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futebol

Agente de Dybala está em Turim para fechar renovação com a Juventus

Após duas temporadas em alto nível, o meio-campista argentino assinará
por mais cinco anos com a Velha Senhora...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:42

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 11:42
Crédito: AFP
A renovação de Paulo Dybala está cada vez mais próxima. De acordo com o "Tuttosport", o agente do meio-campista, Jorge Antun, está em Turim para fechar um acordo de mais cinco temporadas com a Juventus.
O argentino passou meses negociando a renovação de contrato, mas conseguiram chegar a um acordo. Dybala será o segundo mais bem pago do plantel, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.A ideia da Juventus é ter Dybala como o líder de um novo projeto. Após duas boas temporadas, a Velha Senhora vê o argentino como um dos principais jogadores do elenco.

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