Agente de Dybala está em Turim para fechar renovação com a Juventus

A renovação de Paulo Dybala está cada vez mais próxima. De acordo com o "Tuttosport", o agente do meio-campista, Jorge Antun, está em Turim para fechar um acordo de mais cinco temporadas com a Juventus.

O argentino passou meses negociando a renovação de contrato, mas conseguiram chegar a um acordo. Dybala será o segundo mais bem pago do plantel, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.A ideia da Juventus é ter Dybala como o líder de um novo projeto. Após duas boas temporadas, a Velha Senhora vê o argentino como um dos principais jogadores do elenco.