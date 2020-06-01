Agente de Coutinho garante que brasileiro quer voltar à Inglaterra

O futuro de Philippe Coutinho ainda é incerto. O brasileiro tem vários clubes interessados no seu futebol e o Barcelona precisa de dinheiro. Mas seu agente, Kia Joorabchian, garantiu que o desejo do jogador é de voltar a jogar na Premier League.
- Coutinho está interessado em retornar à Premier League, ele tem esse desejo. Pode não acontecer neste ano, mas pode acabar acontecendo.
O 'The Mirror' garante que Arsenal e Chelsea estão dispostos a contratar o brasileiro. Além disso, Joorabchian acrescenta que não está totalmente descartado a permanência dele no Bayern. E MAIS: