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futebol

Agente de Coutinho garante que brasileiro quer voltar à Inglaterra

'The Mirror' garante que Arsenal e Chelsea buscam a contratação do brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 14:15

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:15

Crédito: Christof Stache/AFP
O futuro de Philippe Coutinho ainda é incerto. O brasileiro tem vários clubes interessados no seu futebol e o Barcelona precisa de dinheiro. Mas seu agente, Kia Joorabchian, garantiu que o desejo do jogador é de voltar a jogar na Premier League.
- Coutinho está interessado em retornar à Premier League, ele tem esse desejo. Pode não acontecer neste ano, mas pode acabar acontecendo.
O 'The Mirror' garante que Arsenal e Chelsea estão dispostos a contratar o brasileiro. Além disso, Joorabchian acrescenta que não está totalmente descartado a permanência dele no Bayern. E MAIS:

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