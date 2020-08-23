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Agente confirma Pogba no United e já fala em renovação de contrato

Mino Raiola confirmou que francês não irá se transferir nesta temporada. Contrato do meio-campista termina em 2021 e Juventus e Real Madrid tem interesse no atleta...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 14:32

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 14:32

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
O meio-campista Paul Pogba está próximo de uma renovação contratual com o Manchester United. O empresário do francês, Mino Raiola, confirmou aos microfones da “Sky Sports Italia” que o atleta não irá fazer nenhum movimento na próxima temporada. O nome do jogador foi alvo de especulação na Juventus e no Real Madrid.
- Pogba ficará no Manchester United. Ele é um jogador chave, o Manchester United tem um projeto interessante e Pogba está 100% incluído. Eles não vão aceitar nenhuma oferta para vender Pogba. Nós falaremos logo sobre a renovação de contrato.O vínculo do francês com o clube inglês termina ao final da próxima temporada, mas desde que retornou de lesão, o meio-campista participou bem da reta final da temporada dos Red Devils e ajudou na classificação do time para a Liga dos Campeões. As expectativas sobre a permanência crescem.

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