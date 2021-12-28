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Advogado André Chame é escolhido como porta-voz das negociações da SAF entre Botafogo e Eagle Holding

Profissional acompanha Botafogo S/A desde o primeiro projeto, liderado por Laércio Paiva, e vai cuidar da comunicação com os veículos de imprensa sobre a SAF de John Textor...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 15:45

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:45

O Botafogo anunciou nesta terça-feira que terá um canal oficial para tratar dos assuntos sobre a SAF nos veículos de imprensa. O advogado André Chame será o responsável por tal, como o clube informou por meio de uma nota divulgada no site oficial.+ Primeiro contato! John Textor elogia torcida do Botafogo: 'Inacreditável'
André acompanha a Botafogo S/A desde o primeiro projeto, então liderado por Laércio Paiva. Ele será o responsável por abordar o tema de forma oficial em qualquer veículo de imprensa. O nome foi um consenso entre o Alvinegro e a Eagle Holding, empresa de John Textor, investidor que está comprando a SAF do clube de General Severiano.
Na nota, o clube ressaltou que o momento é de atenção e respeito às cláusulas de confidencialidade nos contratos. NOTA DO BOTAFOGO:
"Como posicionamento estratégico neste período de intensas negociações entre Botafogo e Eagle Holdings visando a criação de uma nova estrutura societária através da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o advogado André Chame, do escritório “Kalache, Chame, Costa Braga Advogados”, foi definido pelas partes envolvidas como o único porta-voz autorizado a abordar o tema nos veículos de imprensa.
O novo posicionamento visa manter um discurso uniforme, com Governança, Compliance e pleno alinhamento entre as partes, levando informações seguras e responsáveis a todos aqueles que podem ser impactados, direta ou indiretamente, com o fluxo de notícias. Este tipo de procedimento é de praxe em operações de fusões e aquisições profissionais e estruturadas.
Cabe ressaltar que nesta fase das negociações a prioridade máxima dos executivos é conduzir o processo de forma que melhor atenda os interesses de todos, sendo necessário respeitar as cláusulas de confidencialidade existentes em contrato.
As solicitações de entrevistas com o advogado André Chame devem ser realizadas através da assessoria de imprensa do Clube."
Crédito: AndréChameemreuniãodoConselhodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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