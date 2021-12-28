Advogado André Chame é escolhido como porta-voz das negociações da SAF entre Botafogo e Eagle Holding

O Botafogo anunciou nesta terça-feira que terá um canal oficial para tratar dos assuntos sobre a SAF nos veículos de imprensa. O advogado André Chame será o responsável por tal, como o clube informou por meio de uma nota divulgada no site oficial.+ Primeiro contato! John Textor elogia torcida do Botafogo: 'Inacreditável'

André acompanha a Botafogo S/A desde o primeiro projeto, então liderado por Laércio Paiva. Ele será o responsável por abordar o tema de forma oficial em qualquer veículo de imprensa. O nome foi um consenso entre o Alvinegro e a Eagle Holding, empresa de John Textor, investidor que está comprando a SAF do clube de General Severiano.

Na nota, o clube ressaltou que o momento é de atenção e respeito às cláusulas de confidencialidade nos contratos. NOTA DO BOTAFOGO:

"Como posicionamento estratégico neste período de intensas negociações entre Botafogo e Eagle Holdings visando a criação de uma nova estrutura societária através da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o advogado André Chame, do escritório “Kalache, Chame, Costa Braga Advogados”, foi definido pelas partes envolvidas como o único porta-voz autorizado a abordar o tema nos veículos de imprensa.

O novo posicionamento visa manter um discurso uniforme, com Governança, Compliance e pleno alinhamento entre as partes, levando informações seguras e responsáveis a todos aqueles que podem ser impactados, direta ou indiretamente, com o fluxo de notícias. Este tipo de procedimento é de praxe em operações de fusões e aquisições profissionais e estruturadas.

Cabe ressaltar que nesta fase das negociações a prioridade máxima dos executivos é conduzir o processo de forma que melhor atenda os interesses de todos, sendo necessário respeitar as cláusulas de confidencialidade existentes em contrato.

As solicitações de entrevistas com o advogado André Chame devem ser realizadas através da assessoria de imprensa do Clube."