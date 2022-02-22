Adversário na Copa do Brasil tem 'velho conhecido' para o Náutico

É bem verdade que a equipe do Tocantinópolis, adversário do Náutico na próxima quarta-feira (23) pela Copa do Brasil, não possui a mesma projeção nacional que o Timbu, algo que poderia dificultar, de alguma forma, a obtenção de mais informações sobre o oponente.>Acompanhe o conteúdo produzido pelo LANCE! também no TikTokEntretanto, há uma peça no elenco da equipe do Tocantins que o torcedor do Timbu conhece bem, já que se trata de uma figura que teve papel relevante na temporada 2014 do Alvirrubro: o meio-campista Raí.

Atualmente com 35 anos de idade, o jogador desembarcou no clube dos Aflitos para ano onde a equipe disputou, além do Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão, cenário idêntico ao que ocorre em 2022.

Naquele ano, Raí participou de 47 dos 64 compromissos feitos pelo Náutico no ano, dando oito assistências e marcando um gol. Porém, na temporada seguinte, o jogador se transferiu para o Sampaio Corrêa e iniciou uma verdadeira "saga" de clubes até chegar ao Tocantinópolis, onde está desde o fim do ano passado.

Seguindo o regulamento vigente há algumas edições, a primeira fase é disputada em confronto único e com o mando de campo pertencente ao clube de posição inferior no Ranking da CBF. Entretanto, em caso de empate, o time visitante está classificado, não havendo a possibilidade de decisão fora do tempo normal.