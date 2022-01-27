Adsson se diz motivado para estreia pelo Bangu contra o Fluminense

O Bangu estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Luso-Brasileiro, contra o Fluminense. O Alvirrubro terá algumas novidades em seu elenco para a disputa do Cariocão e uma deles é o meio-campista Adsson, que estava no Sergipe, campeão sergipano em 2021. O atleta de 21 anos foi anunciado na última semana e vive a expectativa pela estreia.

- Estou muito motivado e ciente das dificuldades que teremos principalmente nesse primeiro jogo, que é contra o Fluminense, uma equipe muito qualificada. Chego aqui com muita humildade, procurando aprender com todos e também contribuir da melhor maneira possível - disse Adsson.

Apesar da pouca idade, o jogador já conquistou dois títulos como profissional: o Sergipano, pelo Sergipe, e o Alagoano com a camisa do CRB, em 2020.