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futebol

Adson comemora estreia pelo Corinthians: 'Um dos dias mais felizes da minha vida'

Atacante de 20 anos entrou nos minutos finais da partida contra a Ponte Preta, no domingo...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O atacante Adson, de 20 anos, fez sua estreia pelo time profissional do Corinthians ao entrar aos 42 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jovem comemorou a oportunidade que ganhou do técnico Vagner Mancini.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
- Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Estava ansioso por esse momento, e felizmente a oportunidade veio. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem proporcionado na minha vida e que eu possa seguir realizando muitos sonhos aqui. Que seja o primeiro jogo de muitos - afirmou o atacante.
Adson estava no sub-20 do Corinthians até a temporada passada e subiu ao elenco profissional para ser opção para o técnico Vagner Mancini. Por causa dos desfalques causados principalmente pelo surto de coronavírus no elenco, os jovens têm ganhado chances neste início de Campeonato Paulista.
O elenco do Corinthians volta a treinar nesta terça-feira, após ter recebido folga na segunda. O próximo jogo será no domingo, diante do São Caetano, no Anacleto Campanella, pela terceira rodada do Paulistão.

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