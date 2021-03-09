Adson comemora estreia pelo Corinthians: 'Um dos dias mais felizes da minha vida'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O atacante Adson, de 20 anos, fez sua estreia pelo time profissional do Corinthians ao entrar aos 42 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jovem comemorou a oportunidade que ganhou do técnico Vagner Mancini.

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- Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Estava ansioso por esse momento, e felizmente a oportunidade veio. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem proporcionado na minha vida e que eu possa seguir realizando muitos sonhos aqui. Que seja o primeiro jogo de muitos - afirmou o atacante.

Adson estava no sub-20 do Corinthians até a temporada passada e subiu ao elenco profissional para ser opção para o técnico Vagner Mancini. Por causa dos desfalques causados principalmente pelo surto de coronavírus no elenco, os jovens têm ganhado chances neste início de Campeonato Paulista.