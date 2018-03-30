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Imperador

Adriano Imperador é internado em hospital no Rio de Janeiro

Ex-jogador da Seleção Brasileira deu entrada em um hospital particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 22:52

Publicado em 29 de Março de 2018 às 22:52

O atacante Adriano Imperador teve de ser hospitalizado após sofrer um ferimento na mão na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. De acordo com a publicação do site UOL, o atacante sofreu uma infecção após uma suturação inicial ter sido feita em sua casa.
Adriano Imperador, ídolo do Flamengo Crédito: Reprodução
Adriano buscou um hospital na manhã desta quinta-feira (29), onde recebeu o primeiro atendimento médico. Entrou e saiu pela entrada dos fundos e mostrou-se agitado, preocupado com a dor e a repercussão do fato.
Porém, ao ser informado que precisaria passar por novos procedimentos, deixou o local e se dirigiu a outro hospital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
Recado na web
Pela rede social, Adriano afirmou ter sofrido um acidente em casa, deu detalhes do que aconteceu e garantiu que "não foi nada demais".
Sem jogar desde 2016, quando teve uma passagem breve pelo Miami United, Adriano cogitou voltar aos gramados no início deste ano. O Imperador chegou a postar diversos vídeos em suas redes sociais numa academia fazendo treinos aeróbicos.
Depois de dizer publicamente que gostaria de retornar ao Flamengo, seu time de coração, o clube chegou a oferecer ajuda psiquiátrica ao atacante para ajudar em sua recuperação em janeiro. Apesar do discurso de recuperar o jogador, dar chances e abrir as portas, os cartolas do Flamengo não chegaram a projetar uma volta de Adriano aos gramados com a camisa rubro-negra.

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