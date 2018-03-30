Adriano Imperador é internado em hospital no Rio de Janeiro

O atacante Adriano Imperador teve de ser hospitalizado após sofrer um ferimento na mão na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. De acordo com a publicação do site UOL, o atacante sofreu uma infecção após uma suturação inicial ter sido feita em sua casa.

Adriano Imperador, ídolo do Flamengo Crédito: Reprodução

Adriano buscou um hospital na manhã desta quinta-feira (29), onde recebeu o primeiro atendimento médico. Entrou e saiu pela entrada dos fundos e mostrou-se agitado, preocupado com a dor e a repercussão do fato.

Porém, ao ser informado que precisaria passar por novos procedimentos, deixou o local e se dirigiu a outro hospital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Recado na web

Pela rede social, Adriano afirmou ter sofrido um acidente em casa, deu detalhes do que aconteceu e garantiu que "não foi nada demais".

Sem jogar desde 2016, quando teve uma passagem breve pelo Miami United, Adriano cogitou voltar aos gramados no início deste ano. O Imperador chegou a postar diversos vídeos em suas redes sociais numa academia fazendo treinos aeróbicos.