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Adriano Imperador assiste à vitória da Inter de Milão sobre o Milan no San Siro e é ovacionado pela torcida

Brasileiro foi convidado pela Nerazzurri para assistir ao Derby della Madonnina e 'deu sorte' para seu ex-clube, que venceu o time rubro-negro por 3 a 0 na Copa da Itália...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 18:42
Ídolo da Inter de Milão, o brasileiro Adriano Imperador assistiu à grande vitória da Nerazzurri sobre o Milan nesta terça-feira, por 3 a 0, pela semifinal da Copa da Itália. O ex-jogador esteve presente no San Siro e foi recebido com grande festa pelos torcedores do time comandando por Simone Inzaghi.
- Agradeço a todos pelas boas-vindas, estou muito feliz por estar aqui. Estou animado porque estar aqui em San Siro é lindo, tenho muitas lembranças neste estádio - disse Adriano em entrevista à "Inter TV".
- Estar aqui há tantos anos é um prazer enorme para mim, quando você entra aqui passa na sua cabeça todo o filme do que você fez como jogador de futebol e como homem. É bom receber esse carinho de todos, tenho que agradecer todos - completou o brasileiro.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano Dentro de campo, a Inter de Milão deu um show e dominou o clube rubro-negro. Lautaro Martínez (duas vezes) e Robin Gosens marcaram os gols da Nerazzurri, que agora busca seu oitavo título na competição.
+ Fundo negocia compra do Milan: veja a quem pertencem os clubes da Europa

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