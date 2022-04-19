Adriano Imperador assiste à vitória da Inter de Milão sobre o Milan no San Siro e é ovacionado pela torcida

Ídolo da Inter de Milão, o brasileiro Adriano Imperador assistiu à grande vitória da Nerazzurri sobre o Milan nesta terça-feira, por 3 a 0, pela semifinal da Copa da Itália. O ex-jogador esteve presente no San Siro e foi recebido com grande festa pelos torcedores do time comandando por Simone Inzaghi.

- Agradeço a todos pelas boas-vindas, estou muito feliz por estar aqui. Estou animado porque estar aqui em San Siro é lindo, tenho muitas lembranças neste estádio - disse Adriano em entrevista à "Inter TV".

- Estar aqui há tantos anos é um prazer enorme para mim, quando você entra aqui passa na sua cabeça todo o filme do que você fez como jogador de futebol e como homem. É bom receber esse carinho de todos, tenho que agradecer todos - completou o brasileiro.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano Dentro de campo, a Inter de Milão deu um show e dominou o clube rubro-negro. Lautaro Martínez (duas vezes) e Robin Gosens marcaram os gols da Nerazzurri, que agora busca seu oitavo título na competição.