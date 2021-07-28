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Adnilton Jr, goleiro do Rio Branco-PR, projeta dificuldade para o acesso, mas destaca: ‘Não vai faltar entrega’

Adnilton Jr chegou ao time paranaense depois de uma recomendação do preparador de goleiros do clube; arqueiro disse que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 19:50

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 19:50

Crédito: Reprodução
Uma dos reforços para a temporada 2021 do Rio Branco-PR é o goleiro Adnilton Jr, que chegou com expectativa para o ano. Isso porque ele foi indicado pelo próprio preparador de goleiro da equipe paranaense. O arqueiro relembrou sua chegada até o Rio Branco e revelou que não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade.
> Cabem no seu time? Veja os 20 jogadores brasileiros mais valiosos sem clube- Estava jogando pela Portuguesa Santista, me preparando para o Campeonato Paulista Sub-20, quando fui contatado pelo Maury, preparador de goleiros do Rio Branco. (Ele perguntou) se poderia recomendar meu nome à diretoria do clube, para me integrar ao elenco profissional e disputar a Série D do Campeonato Brasileiro - disse Adnilton Jr, que ainda completou.
- Não pensei duas vezes, me coloquei à disposição. Assim, com o aceitei da diretoria do Rio Branco, imediatamente fui integrado ao elenco profissional do Clube. Estou muito feliz pela profissionalização e pela oportunidade de mostrar meu trabalho - concluiu.
> Confira e simule a tabela da Série D do Brasileirão
O jogador ainda revelou que sua maior inspiração no esporte é o próprio pai. De acordo com Adnilton Jr, eles sempre conversam sobre treinos e jogos no dia a dia. Ele ainda revelou que foi com o pai que aprendeu desde cedo o que é ser um goleiro.
- Minha maior inspiração na posição é meu pai. Ele que me ensinou desde pequeno como é ser goleiro, aprendi e aprendo muita coisa com ele. Estamos ligados 100% do nosso dia, sempre conversando sobre os treinos, jogos e etc. Ele é, e sempre será minha referência, pois tudo que eu consegui até hoje, foi graças a ele e também a minha família.
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O Rio Branco-PR passa por dificuldades na Série D do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time paranaense é o último colocado do grupo A-8, com apenas três pontos conquistados. No total, são três empates, cinco derrotas e nenhuma vitória. Apesar do cenário negativo, Adnilton Jr mostrou confiança para o restante da competição, e destacou que não faltará suor e entrega do grupo para conquistar os objetivos.
- Estou buscando evoluir a cada dia, para firmar cada vez mais meu nome dentro do clube. Sabemos que estamos passando por uma situação difícil na tabela, mas o objetivo ainda é a classificação para buscar o acesso a Série C. Não será fácil, mas não vai faltar entrega, empenho e suor dentro de campo para alcançarmos os nossos objetivos.
O Rio Branco volta a campo no próximo domingo, às 15h, contra o Aimoré, no Estádio Nelson Medrado Dias. A partida é válida pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da Eleven Sports.

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