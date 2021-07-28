Adnilton Jr, goleiro do Rio Branco-PR, projeta dificuldade para o acesso, mas destaca: ‘Não vai faltar entrega’

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Uma dos reforços para a temporada 2021 do Rio Branco-PR é o goleiro Adnilton Jr, que chegou com expectativa para o ano. Isso porque ele foi indicado pelo próprio preparador de goleiro da equipe paranaense. O arqueiro relembrou sua chegada até o Rio Branco e revelou que não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade.

> Cabem no seu time? Veja os 20 jogadores brasileiros mais valiosos sem clube- Estava jogando pela Portuguesa Santista, me preparando para o Campeonato Paulista Sub-20, quando fui contatado pelo Maury, preparador de goleiros do Rio Branco. (Ele perguntou) se poderia recomendar meu nome à diretoria do clube, para me integrar ao elenco profissional e disputar a Série D do Campeonato Brasileiro - disse Adnilton Jr, que ainda completou.

- Não pensei duas vezes, me coloquei à disposição. Assim, com o aceitei da diretoria do Rio Branco, imediatamente fui integrado ao elenco profissional do Clube. Estou muito feliz pela profissionalização e pela oportunidade de mostrar meu trabalho - concluiu.

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O jogador ainda revelou que sua maior inspiração no esporte é o próprio pai. De acordo com Adnilton Jr, eles sempre conversam sobre treinos e jogos no dia a dia. Ele ainda revelou que foi com o pai que aprendeu desde cedo o que é ser um goleiro.

- Minha maior inspiração na posição é meu pai. Ele que me ensinou desde pequeno como é ser goleiro, aprendi e aprendo muita coisa com ele. Estamos ligados 100% do nosso dia, sempre conversando sobre os treinos, jogos e etc. Ele é, e sempre será minha referência, pois tudo que eu consegui até hoje, foi graças a ele e também a minha família.

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O Rio Branco-PR passa por dificuldades na Série D do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time paranaense é o último colocado do grupo A-8, com apenas três pontos conquistados. No total, são três empates, cinco derrotas e nenhuma vitória. Apesar do cenário negativo, Adnilton Jr mostrou confiança para o restante da competição, e destacou que não faltará suor e entrega do grupo para conquistar os objetivos.

- Estou buscando evoluir a cada dia, para firmar cada vez mais meu nome dentro do clube. Sabemos que estamos passando por uma situação difícil na tabela, mas o objetivo ainda é a classificação para buscar o acesso a Série C. Não será fácil, mas não vai faltar entrega, empenho e suor dentro de campo para alcançarmos os nossos objetivos.