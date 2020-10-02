Adilson Batista e Cruzeiro se acertam e o técnico receberá R$ 720 mil

O Cruzeiro e o ex-técnico do clube, Adilson Batista, entraram em acordo na Justiça e o treinador irá receber R$ 720 mil Raposa após ação judicial movida pelo técnico. Adilson e representantes do clube celeste estiveram reunidos em audiência virtual nesta sexta-feira, 2 de outubro, na 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. No acerto, o treinador receberá 30 parcelas de R$ 24 mil a partir de setembro de 2021. Se houver atraso, o time azul pagará 50% de multa sobre o valor das prestações. Adilson havia acionado a Justiça do Trabalho em setembro e pediu R$ 1.353.950,14 do clube por direitos trabalhistas não pagos e multa sobre a sua rescisão. O técnico deixou o clube em março deste ano após má campanha no Campeonato Mineiro. Adilson foi contratado pelo Cruzeiro em novembro de 2019 para tentar livrar o clube do rebaixamento, sem conseguir atingir a meta. Ele foi mantido em 2020 para comandar o time na Série B, mas os maus resultados e desempenho do time aceleraram a sua saída Nesta passagem, foram 12 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e outras quatro derrotas, tendo aproveitamento de (44,44%).