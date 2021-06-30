Adílio Santos projeta participação do Arouca na elite de Portugal: 'Uma grande oportunidade'

Crédito: Divulgação / Arouca

Há cinco anos atuando no futebol português, o atacante Adílio Santos disputará a primeira divisão nacional, pela primeira vez, na temporada de 2021/21 pelo Arouca. Desde 2017/18 na equipe, o jogador de 27 anos celebrou a conquista do recente acesso à Liga NOS e o seu sonho realizado de atuar no principal patamar do campeonato.

Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz por ser uma grande oportunidade de jogar na Primeira Liga pelo Arouca. É um clube que abriu as portas para mim, me receberam bem, já são quatro anos aqui e já criei um grande carinho muito especial por esse clube - disse Adílio Santos.

Revelado no Jacareí-SP, Adílio Santos acumula passagens por clubes como o Serrano-PB, Guaratinguetá-SP, Leônico-BA, Feirense-BA e Botafogo-BA. No futebol português, o atacante brasileiro defendeu o São Martinho antes de chegar ao Arouca, clube no qual alcançou a marca de 100 jogos na última temporada.