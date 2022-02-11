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futebol

Adidas não espera São Paulo e já vende nova camisa do clube

Fornecedora de material esportivo já colocou novo uniforme à venda em seu site oficial, com imagens do modelo. Tricolor deve fazer lançamento oficial nesta sexta-feira...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2022 às 09:39
A Adidas se antecipou ao São Paulo e já vende a nova camisa do clube no seu site oficial. O Tricolor planeja realizar o lançamento do uniforme nesta sexta-feira (11). Os preços das novas camisas variam de R$ 279,99 no modelo masculino e feminino e R$ 249,99 no modelo infantil.
Vale ressaltar que a camisa já teve fotos vazadas na última quinta-feira (10). O novo uniforme faz referências ao Mundial de 1992, contra o Barcelona. A nova peça apresenta listras pretas no ombro e nas mangas, mas o que mais chama atenção são as listras em vermelho, branco e preto na gola. Há também uma homenagem ao Mundial de 1992. A textura aplicada nas listras faz uma alusão a um mapa mundi, relembrando o título ganho contra o Barcelona na época.
Crédito: AdidasjávendeanovacamisadoSãoPauloantesdolançamento(Foto:Reprodução/SiteAdidas

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