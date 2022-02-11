Adidas não espera São Paulo e já vende nova camisa do clube

A Adidas se antecipou ao São Paulo e já vende a nova camisa do clube no seu site oficial. O Tricolor planeja realizar o lançamento do uniforme nesta sexta-feira (11). Os preços das novas camisas variam de R$ 279,99 no modelo masculino e feminino e R$ 249,99 no modelo infantil.

Vale ressaltar que a camisa já teve fotos vazadas na última quinta-feira (10). O novo uniforme faz referências ao Mundial de 1992, contra o Barcelona. A nova peça apresenta listras pretas no ombro e nas mangas, mas o que mais chama atenção são as listras em vermelho, branco e preto na gola. Há também uma homenagem ao Mundial de 1992. A textura aplicada nas listras faz uma alusão a um mapa mundi, relembrando o título ganho contra o Barcelona na época.