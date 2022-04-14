Adiado por conflito no Leste Europeu, jogo entre Escócia e Ucrânia, pelas Eliminatórias, ganha nova data; veja

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que a partida entre Escócia e Ucrânia, válida pela semifinal das Eliminatórias da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022, acontecerá no dia 1º de junho. Inicialmente marcada para o mês de março, o duelo precisou ser adiado em virtude dos confrontos militares no Leste Europeu entre russos e ucranianos.A partida será disputada no Hampden Park, na cidade de Glasgow, na Escócia. Quem avançar para a decisão da repescagem irá encontrar o País de Gales, que eliminou a Áustria. A final será realizada no dia 5 de junho, com mando da seleção galesa.

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Estes são os únicos confrontos pendentes das Eliminatórias Europeias, já que as outras partidas aconteceram no fim do mês passado. Portugal e Polônia avançaram para o Mundial do Qatar após baterem, respectivamente, Macedônia do Norte e Suécia na decisão.

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Com o sorteio dos grupos da Copa do Mundo já realizado, Escócia, Ucrânia e País de Gales já sabem em qual chave estarão, independente de quem se classificar para o torneio. Ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos, uma das três seleções irá para o Grupo B.