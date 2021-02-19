Adeus, Galo? Sampaoli põe carro à venda e entrega casa em que mora para a imobiliária

Os sinais da saída de Jorge Sampaoli do Galo estão se tornando evidências cada dia mais claras. O treinador do Atlético-MG está vendendo seu carro,, uma Range Rover Evoque 3300 HSE Blindada 2020, que está avaliado em R$ 419 mil. A informação foi divulgada inicialmente pelo Fala Galo e confirmada pelo L!. Outra situação do comandante alvinegro em Minas que indica sua iminente saída foi a devolução do imóvel em que morava, em Lagoa Santa, próximo à Cidade do Galo. A empresa que alugou a casa para o argentino revelou que a entrega total será feita no dia 25 de fevereiro, um dia após o término do Campeonato Brasileiro. o Galo joga no dia 24 diante do Palmeiras, no Mineirão.