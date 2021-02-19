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Adeus, Galo? Sampaoli põe carro à venda e entrega casa em que mora para a imobiliária

O treinador do Atlético-MG tem se desfeito de coisas na capital mineira aumentando os indícios de que irá deixar o clube após o Campeonato Brasileiro...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 17:23
Crédito: Sampaoli está vendendo seu carro e entregou a casa em que mora à imobiliária-(Reprodução
Os sinais da saída de Jorge Sampaoli do Galo estão se tornando evidências cada dia mais claras. O treinador do Atlético-MG está vendendo seu carro,, uma Range Rover Evoque 3300 HSE Blindada 2020, que está avaliado em R$ 419 mil. A informação foi divulgada inicialmente pelo Fala Galo e confirmada pelo L!. Outra situação do comandante alvinegro em Minas que indica sua iminente saída foi a devolução do imóvel em que morava, em Lagoa Santa, próximo à Cidade do Galo. A empresa que alugou a casa para o argentino revelou que a entrega total será feita no dia 25 de fevereiro, um dia após o término do Campeonato Brasileiro. o Galo joga no dia 24 diante do Palmeiras, no Mineirão.
CONFIRA A RETA FINAL DO GALO NO BRASILEIRÃO Jorge Sampaoli tem contrato com o Galo até o fim deste ano, mas está sendo desejado pelo Olympique de Marselha e o Al Hilal, da Arábia Saudita. A imprensa europeia dá como certo o negócio entre o treinador e o Olympique, com um contrato que iria até o fim de 2023.

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