Aderllan renova com o Rio Ave e deseja grande reta final no Português

Crédito: Aderllan é um dos destaques do Rio Ave na atual temporada do time português (Divulgação/Rio Ave

Um dos principais nomes da defesa do Rio Ave neste ano, o zagueiro Aderllan, ex-Vitória, São Paulo e Valência, renovou contrato com o clube português por duas temporadas. Feliz com a permanência na agremiação, o jogador, que também atuou no Braga, falou sobre esse novo acerto.

- Estou muito feliz por permanecer no Rio Ave. Sem dúvida, era algo que todos queriam. Tem sido muito bom estar em Portugal novamente e vestindo a camisa de um grande clube como o Rio Ave. Espero continuar fazendo a minha história no clube com bons jogos e títulos. Esse é o meu objetivo - disse.

Para o defensor, a meta da equipe é fazer uma grande reta final de Liga.