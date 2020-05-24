Aderllan renova com o Rio Ave e deseja grande reta final no Português

Um dos principais nomes da defesa do Rio Ave neste ano, o zagueiro Aderllan, ex-Vitória, São Paulo e Valência, renovou contrato com o clube português por duas temporadas. Feliz com a permanência na agremiação, o jogador, que também atuou no Braga, falou sobre esse novo acerto.
- Estou muito feliz por permanecer no Rio Ave. Sem dúvida, era algo que todos queriam. Tem sido muito bom estar em Portugal novamente e vestindo a camisa de um grande clube como o Rio Ave. Espero continuar fazendo a minha história no clube com bons jogos e títulos. Esse é o meu objetivo - disse.
Para o defensor, a meta da equipe é fazer uma grande reta final de Liga.
- Vamos nos dedicar ao máximo para essas próximas semanas. Queremos terminar bem a Liga, com vitórias e com o Rio Ave em uma boa posição na tabela de classificação.E MAIS:Lautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de MilãoEntorno de Arthur nega imprensa italiana e atleta deve seguir no BarçaEverton faz última proposta por Todibo, zagueiro do BarcelonaPSG e Inter de Milão já conversam por transferência de IcardiEm rede social, Casillas revela desejo de voltar ao Real Madrid E MAIS: