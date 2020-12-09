Aderllan quer classificação do Rio Ave na Taça de Portugal

Crédito: Aderllan confia no Rio Ave contra o Famalicão pela Taça de Portugal (Divulgação / Rio Ave

O Rio Ave volta a campo neste sábado para mais um desafio na temporada. A equipe vai encarar o Famalicão na Taça de Portugal. Focado na classificação do clube para a fase seguinte da disputa, o zagueiro Aderllan, ex-Valência, São Paulo e Vitória, falou sobre a expectativa de todos para essa importante decisão.

- Vamos para mais uma decisão na temporada e precisamos estar preparados. O grupo vai lutar muito para fazer uma grande partida diante do Famalicão para sair com a vaga para a fase seguinte da disputa. Esse é o objetivo de todos - disse o defensor.

Para o defensor, o Rio Ave vai trabalhar para fazer uma grande Taça de Portugal.