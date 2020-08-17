Aderllan projeta temporada intensa no Rio Ave

Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan falou sobre a temporada intensa que a equipe terá nos próximos meses. Isso porque, além da primeira divisão portuguesa, o plantel estará disputando a Liga Europa nesta próxima época. Para o defensor, o grupo tem tudo para fazer um grande ano
- Vamos ter uma temporada intensa pela frente, com competições e desafios importantes nos próximos meses. Temos que nos preparar bem para chegarmos bem à esta atual época. O grupo tem qualidade e sabe do seu potencial. Vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos grandes resultados no ano - disse.
Para o defensor, seu desejo é melhorar os números com a camisa do clube.
- Vou trabalhar para manter o nível de atuação da última época. Estou muito feliz aqui no Rio Ave e vou me dedicar ao máximo para continuar fazendo a minha história aqui.