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Aderllan projeta classificação do Rio Ave na Liga Europa contra o Milan

Zagueiro brasileiro é titular da equipe portuguesa
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Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 10:27
Crédito: Divulgação
Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou a importância do jogo do próximo deste dia 1º contra o Milan pela terceira partida na fase qualificação da Liga Europa. Para ele, esse confronto será difícil para os italiano, mas todos estão muito motivados para classificarem.
- Vamos enfrentar um grande clube, com uma equipe muito forte. Temos que fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos para sairmos com a classificação. O plantel está muito focado neste compromisso e ciente das dificuldades que terá do início ao fim da partida. É um jogo muito importante para todos aqui - disse.Para o defensor, a meta do Rio Ave é fazer uma boa disputa esse ano.
- A Liga Europa é uma competição muito forte, com equipes de alto nível. Queremos continuar fazendo uma grande disputa esse ano.

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