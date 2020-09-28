Aderllan projeta classificação do Rio Ave na Liga Europa contra o Milan

Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou a importância do jogo do próximo deste dia 1º contra o Milan pela terceira partida na fase qualificação da Liga Europa. Para ele, esse confronto será difícil para os italiano, mas todos estão muito motivados para classificarem.

- Vamos enfrentar um grande clube, com uma equipe muito forte. Temos que fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos para sairmos com a classificação. O plantel está muito focado neste compromisso e ciente das dificuldades que terá do início ao fim da partida. É um jogo muito importante para todos aqui - disse.Para o defensor, a meta do Rio Ave é fazer uma boa disputa esse ano.