Aderllan pede crescimento do Rio Ave e foca em fim de temporada perfeito no clube

Líder no plantel do Rio Ave e em bom momento no clube, o zagueiro Aderllan Santos quer intensidade máxima da equipe na sequência da época. Segundo o defensor, com passagem pelo Braga, Valência, São Paulo e Vitória, a meta é ver o grupo evoluindo nas próximas partidas.
Veja a tabela do Português- Nosso plantel está trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo e para crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível - disse o defensor.
Com mais de cinquenta jogos no clube, o defensor falou sobre o desejo de melhorar os números com a camisa da equipe portuguesa.
- Tenho mais de cinquenta partidas com a camisa do Rio Ave e espero continuar fazendo a minha história aqui e melhorando meus números no clube. Estou muito motivado para isso - concluiu Aderllan.