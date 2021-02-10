Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Aderllan pede crescimento do Rio Ave e foca em fim de temporada perfeito no clube

Zagueiro brasileiro ex-São Paulo é titular da equipe da primeira divisão portuguesa e quer terminar bem a temporada
...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 16:14
Crédito: Divulgação / Rio Ave
Líder no plantel do Rio Ave e em bom momento no clube, o zagueiro Aderllan Santos quer intensidade máxima da equipe na sequência da época. Segundo o defensor, com passagem pelo Braga, Valência, São Paulo e Vitória, a meta é ver o grupo evoluindo nas próximas partidas.
Veja a tabela do Português- Nosso plantel está trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo e para crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível - disse o defensor.
Com mais de cinquenta jogos no clube, o defensor falou sobre o desejo de melhorar os números com a camisa da equipe portuguesa.
- Tenho mais de cinquenta partidas com a camisa do Rio Ave e espero continuar fazendo a minha história aqui e melhorando meus números no clube. Estou muito motivado para isso - concluiu Aderllan.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados