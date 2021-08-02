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futebol

Aderllan marca gol da classificação do Rio Ave na Taça da Liga e comemora grande jogo

Zagueiro brasileiro com passagens por ex-São Paulo, Vitória e Valencia é titular da equipe portuguesa do Rio Ave
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Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 18:12
Crédito: Aderllan é destaque do Rio Ave (Divulgação/Rio Ave
Um dos principais destaques do Rio Ave, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos, ex-São Paulo, Vitória e Valência, foi o autor do gol da vitória da sua equipe sobre o Arouca, por 1 x 0, pela Copa da Liga neste domingo. O resultado colocou o clube na fase de grupos da disputa, fato comemorado pelo defensor.
Veja a tabela do Português- Estou muito feliz por ter marcado e por ter ajudado a equipe a conquistar essa importante vitória na competição. Agradeço ao grupo pela confiança. Foi um jogo muito bom de todos no plantel - disse o defensor brasileiro que atua no Rio Ave.
Aderllan ainda revelou a expectativa para o elenco do Rio Ave é de obter sucesso em 2021/2022.
- O elenco que vem sendo formado é muito forte. Temos que valorizar isso. Vamos nos empenhar para que os resultados sejam os melhores durante o ano - concluiu o jogador.

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