Aderllan marca gol da classificação do Rio Ave na Taça da Liga e comemora grande jogo

Crédito: Aderllan é destaque do Rio Ave (Divulgação/Rio Ave

Um dos principais destaques do Rio Ave, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos, ex-São Paulo, Vitória e Valência, foi o autor do gol da vitória da sua equipe sobre o Arouca, por 1 x 0, pela Copa da Liga neste domingo. O resultado colocou o clube na fase de grupos da disputa, fato comemorado pelo defensor.

Veja a tabela do Português- Estou muito feliz por ter marcado e por ter ajudado a equipe a conquistar essa importante vitória na competição. Agradeço ao grupo pela confiança. Foi um jogo muito bom de todos no plantel - disse o defensor brasileiro que atua no Rio Ave.

Aderllan ainda revelou a expectativa para o elenco do Rio Ave é de obter sucesso em 2021/2022.