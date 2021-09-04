Aderllan espera crescimento do Rio Ave na temporada e foca em centésimo jogo pelo clube português

Crédito: Divulgação / Rio Ave

Titular do Rio Ave, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos pediu intensidade máxima da equipe portuguesa na sequência da temporada. O jogador destacou o bom trabalho que os companheiros vêm fazendo nas últimas semanas e os bons resultados que o plantel tem conquistado.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português- A equipe vem crescendo de produção durante os jogos e a consequência disso são os bons resultados que estamos conseguindo. O plantel tem trabalhado muito para manter essa regularidade e esse ritmo forte para continuar melhorando seu rendimento em campo - disse o defensor.

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Aderllan, ex-Vitória, São Paulo e Valencia, ainda revelou a expectativa para chegar ao centésimo jogo no clube. Atualmente, o brasileiro tem 80 partidas disputadas pela equipe lusitana.