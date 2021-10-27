Aderllan destaca crescimento do Rio Ave na temporada e comemora boa fase no clube

Líder no plantel do Rio Ave, o zagueiro Aderllan Santos quer intensidade máxima da equipe na sequência da época para manter os bons números esse ano. Segundo o defensor, a meta é ver o grupo evoluindo ainda mais nas próximas partidas da temporada.- Nosso plantel está trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo nestas próximas semanas e para crescer na temporada. Estamos em uma sequência boa. Vamos continuar com os pés no chão, encarando cada partida como decisão - disse o defensor.