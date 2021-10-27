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futebol

Aderllan destaca crescimento do Rio Ave na temporada e comemora boa fase no clube

Zagueiro brasileiro da equipe do Rio Ave é titular da equipe portuguesa nesta temporada, e aparece com destaque
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Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 15:22
Crédito: Aderllan é destaque do Rio Ave (Divulgação / Rio Ave
Líder no plantel do Rio Ave, o zagueiro Aderllan Santos quer intensidade máxima da equipe na sequência da época para manter os bons números esse ano. Segundo o defensor, a meta é ver o grupo evoluindo ainda mais nas próximas partidas da temporada.- Nosso plantel está trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo nestas próximas semanas e para crescer na temporada. Estamos em uma sequência boa. Vamos continuar com os pés no chão, encarando cada partida como decisão - disse o defensor.
Em ótimo momento, o jogador falou sobre sua expectativa para as próximas semanas.
- Tenho me dedicado muito para honrar essa camisa até o fim. Venho trabalhando para fazer uma grande época e para ajudar o Rio Ave a conquistar seus objetivos - concluiu.

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