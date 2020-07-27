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futebol

Aderllan comemora classificação do Rio Ave para a Liga Europa

Zagueiro brasileiro foi titular da equipe portuguesa e um dos principais nomes do clube, na campanha histórica que levou o time de Carlos Carvalhal à Liga Europa...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 20:08
Crédito: Divulgação
O zagueiro brasileiro Aderllan comemorou o ótimo ano que teve com a camisa do Rio Ave, de Portugal, que se classificou para a Liga Europa. Segundo o jogador, essa fase que tem passado com a camisa do clube português vem dando confiança a ele dentro de campo nos últimos meses.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que retornei ao futebol português. Esse ano foi muito especial em todos os sentidos. Só tenho a comemorar por tudo. Lutei e trabalhei muito para fazer uma temporada de muita intensidade e para ajudar o Rio Ave a conquistar seus objetivos - disse.
Para o defensor, ex-Vitória, São Paulo e Valencia, e que também já atuou no Braga, de Portugal, a vaga conquistada pela equipe para a Liga Europa foi muito especial.
- Fizemos um grande campeonato, de alto nível, e essa vaga foi muito merecida pelo plantel. Todos estão de parabéns por essa importante conquista. Estamos muito felizes com isso.

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