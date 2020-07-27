Aderllan comemora classificação do Rio Ave para a Liga Europa

Crédito: Divulgação

O zagueiro brasileiro Aderllan comemorou o ótimo ano que teve com a camisa do Rio Ave, de Portugal, que se classificou para a Liga Europa. Segundo o jogador, essa fase que tem passado com a camisa do clube português vem dando confiança a ele dentro de campo nos últimos meses.

- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que retornei ao futebol português. Esse ano foi muito especial em todos os sentidos. Só tenho a comemorar por tudo. Lutei e trabalhei muito para fazer uma temporada de muita intensidade e para ajudar o Rio Ave a conquistar seus objetivos - disse.

Para o defensor, ex-Vitória, São Paulo e Valencia, e que também já atuou no Braga, de Portugal, a vaga conquistada pela equipe para a Liga Europa foi muito especial.