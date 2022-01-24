Ademir revela intenção de se juntar ao Galo em 2021: 'Respeitei a opção do América que contava comigo'

O atacante Ademir, de 26 anos, foi apresentado oficialmente no Atlético-MG nesta segunda-feira, 24 de janeiro. O jogador, destaque do América-MG em 2021 com 15 gols na temporada, revelou que teve vontade de se juntar ao elenco atleticano antes do término do seu vínculo com o Coelho. Ademir já era jogador do Galo antes do fim da temporada, pois assinou um pré-contrato com o time alvinegro. Por isso, veio o desejo de se juntar à equipe de Cuca, que conquistaria o Brasileiro e a Copa do Brasil no fim do ano. O novo camisa 19 atleticano, herdando o número de Diego Costa, disse, porém, que respeitou o desejo do Coelho em contar com o seu jogo até o término da temporada. Outro assunto abordado por Ademir foi o bom ambiente com Antonio “El Turco” Mohamed, novo treinador da equipe mineira. Confira nos vídeos da matéria o que Ademir disse. Ademir, de 26 anos,teve grande ano no América-MG e agora defenderá o Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)