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Ademir revela intenção de se juntar ao Galo em 2021: 'Respeitei a opção do América que contava comigo'

O atacante foi apresentado nesta segunda-feira e também comentou sobre o bom astral ...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 19:50
O atacante Ademir, de 26 anos, foi apresentado oficialmente no Atlético-MG nesta segunda-feira, 24 de janeiro. O jogador, destaque do América-MG em 2021 com 15 gols na temporada, revelou que teve vontade de se juntar ao elenco atleticano antes do término do seu vínculo com o Coelho. Ademir já era jogador do Galo antes do fim da temporada, pois assinou um pré-contrato com o time alvinegro. Por isso, veio o desejo de se juntar à equipe de Cuca, que conquistaria o Brasileiro e a Copa do Brasil no fim do ano. O novo camisa 19 atleticano, herdando o número de Diego Costa, disse, porém, que respeitou o desejo do Coelho em contar com o seu jogo até o término da temporada. Outro assunto abordado por Ademir foi o bom ambiente com Antonio “El Turco” Mohamed, novo treinador da equipe mineira. Confira nos vídeos da matéria o que Ademir disse. Ademir, de 26 anos,teve grande ano no América-MG e agora defenderá o Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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