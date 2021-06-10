Ademir Fesan celebra acesso do Primavera à Série A2 do Paulistão após 34 anos: 'Fizemos história'

Crédito: Lucas Rato/Primavera

Ademir Fesan tinha apenas dez anos na última vez em que o Primavera, de Indaiatuba, disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. 34 anos depois, ele estava à beira do gramado, treinando e escrevendo mais um belo capítulo na história do clube paulista.

>> Confira as modalidades que mais deram medalhas olímpicas ao Brasil

O técnico foi um dos responsáveis por recolocar o Fantasma na segunda divisão do futebol paulista. Sua equipe conseguiu o feito ao vencer o Votuporanguense, na partida de volta da semifinal da A3, por 1 a 0. Fesan falou ao LANCE! sobre a sensação de conquistar o acesso heroico.

- Foi um dia extremamente especial e inesquecível, não somente para mim, mas para cada um do nosso grupo, desde jogadores, comissão técnica, diretoria, pessoal que toma conta do dia a dia do CT… A Série A3 é uma competição extremamente complicada e o clube me contratou com o objetivo de conseguir a difícil missão de retornar à Série A2. Montamos um grupo muito único, com atletas e profissionais exemplares e, depois de muito trabalho e dedicação, conquistamos a tão sonhada vaga e recolocamos o Primavera na segunda divisão do futebol de São Paulo após mais de 30 anos. Fizemos história - vibrou Ademir.

O Primavera empatou o primeiro jogo da semifinal, em casa, por 2 a 2, contra o Votuporanguense. O clube de Votuporanga não havia perdido em casa durante toda a competição e, tinha a vantagem de jogar por mais um empate para se classificar, já que ficou acima do Fantasma na primeira fase.

Precisando da vitória, Ademir revelou como foi a sua preleção para fazer seus jogadores saírem com a vaga.

- A conversa foi de motivação, fazê-los acreditar no resultado. Relembrar que era o jogo de vida deles, eles tinham que deixar tudo dentro campo, acreditar em cada lance, com foco total na bola. O papo com os jogadores foi esse e deu certo - revelou.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRÓXIMAS RODADAS DO BRASILEIRÃOA reconstrução do Primavera teve um importante passo no final de 2019, quando Deco, icônico meia luso-brasileiro, ao lado do empresário Nenê Zini, firmaram parceria com o Fantasma para gerir o departamento profissional e também administrar as categorias de base do clube.

Ademir fez questão de ressaltar a importância de Deco e Nenê Zini no ambiente do clube.

- O Deco não é tão presente, pois eles têm outros compromissos, ficando mais fora do país. O Primavera é mais um outro projeto dele. O Nenê sim já é mais presente. A minha relação com ambos é muito boa. Nomes desse porte fortalecem e dão segurança ao nosso trabalho.

>> Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

O foco do clube agora é levantar a taça da Série A3. O primeiro jogo da final aconteceu na quarta-feira (9). Na ocasião, o Fantasma recebeu o Linense no Estádio Ítalo Mário Limongi e as equipes empataram sem gols.

Campeão da Segunda Divisão, equivalente ao quarto escalão paulista, em 1977, 1995 e em 2018, o Fantasma brigará por um título único em sua história. Ademir comentou sobre a dimensão de disputar uma final inédita no clube, e o que o troféu representaria.

- O pessoal no clube está bem surpreso e feliz em relação a final, pois isso não acontecia há 34 anos. Seria o título mais importante na história do Primavera, pois é um clube de menor porte, em uma cidade pequena e por não possuir uma grande tradição.

O título seria a cereja no bolo de seu trabalho, que deve ter continuidade na Série A2. Sobre o planejamento da temporada, o treinador falou que ainda não há nada definido, mas projetou as ambições do clube na segunda divisão paulista.

- Não conversamos sobre a próxima temporada. Ainda temos a Copa Paulista no segundo semestre, que vai servir de base para o ano que vem. O objetivo quando entramos em qualquer competição é o acesso, não dá pra ser diferente. Dessa forma, iremos brigar por isso na Série A2. Mas primeiro é necessário definir e traçar o planejamento - afirmou o treinador.

Mesmo com 44 anos, Ademir tem em seu currículo duas décadas e meia de experiência no mundo do futebol. Como auxiliar técnico, ele aprendeu ao lado de Lisca, Marcelo Chamusca, Rogério Micale e Claudinei Oliveira.

Sob o comando do Primavera, ele acumula oito vitórias, sete empates e quatro derrotas. O sucesso no interior pode impulsionar sua carreira, e segundo ele, clubes de maior porte do estado podem considerá-lo no futuro.