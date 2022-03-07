Ademir fala após ter feito o gol da vitória do Atlético-MG contra o Cruzeiro: 'Que jogo, que luta'

Ademir entrou aos 19 minutos do segundo tempo no clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, 6 de março, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. E, ele mudou história do jogo, pois viu a Raposa sair na frente, que segurou o placar até 40 minutos da etapa final. Aí, Hulk empatou em cobrança de pênalti. O resultado caminhava para o empate quando o Fumacinha entrou na defesa azul e fez o gol da vitória e da virada alvinegra aos 51 minutos.

Desde que chegou ao Galo, Ademir vem conseguindo manter o nível de atuações dos tempos de América-MG e em 2022, não sentiu a pressão de estar em um elenco multicampeão como do Atletico. A torcida pediu sua entrada e ele resolveu o duelo que garantiu a liderança da competição e a vaga antecipada às semifinais do Estadual.