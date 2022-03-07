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Ademir fala após ter feito o gol da vitória do Atlético-MG contra o Cruzeiro: 'Que jogo, que luta'

O atacante fez o gol da vitória nos acréscimos no clássico contra o Cruzeiro e falou após a partida pelo Estadual de Minas Gerais...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 21:26

Publicado em 06 de Março de 2022 às 21:26

Ademir entrou aos 19 minutos do segundo tempo no clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, 6 de março, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. E, ele mudou história do jogo, pois viu a Raposa sair na frente, que segurou o placar até 40 minutos da etapa final. Aí, Hulk empatou em cobrança de pênalti. O resultado caminhava para o empate quando o Fumacinha entrou na defesa azul e fez o gol da vitória e da virada alvinegra aos 51 minutos.
Desde que chegou ao Galo, Ademir vem conseguindo manter o nível de atuações dos tempos de América-MG e em 2022, não sentiu a pressão de estar em um elenco multicampeão como do Atletico. A torcida pediu sua entrada e ele resolveu o duelo que garantiu a liderança da competição e a vaga antecipada às semifinais do Estadual.
Ademir comentou que foi um jogo de muita luta e muita garra do Galo, que não teve vida fácil diante do rival, menos badalado e na Série B. Confira no vídeo acima. Ademir foi decisivo no clássico contra o Cruzeiro e garantiu os três pontos para o Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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