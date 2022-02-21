Ademir celebra primeira conquista com o Galo e projeta mais títulos

A tarde deste domingo, 20 de fevereiro, no duelo entre Atlético-MG e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, marcou o primeiro momento especial de Ademir com a camisa do time mineiro. Depois de um mês inicial sendo aproveitado em quase todos os jogos da temporada, o primeiro título chegou com participação dele no lance do segundo gol.

Um dos principais responsáveis pela boa campanha do América-MG no ano de 2021, Ademir chegou na Cidade do Galo para brigar pela titularidade e vem agradando os torcedores com boas partidas e movimentação intensa. No duelo eletrizante contra o Flamengo, ele apareceu em um dos momentos mais importantes da partida. Depois de entrar no segundo tempo, Ademir cruzou a bola para Vargas que ajeitou de cabeça para Hulk empatar o jogo e levar até as penalidades.Um dos principais responsáveis pela boa campanha do América-MG no ano de 2021, Ademir chegou na Cidade do Galo para brigar pela titularidade e vem agradando os torcedores com boas partidas e movimentação intensa. No duelo eletrizante contra o Flamengo, ele apareceu em um dos momentos mais importantes da partida. Depois de entrar no segundo tempo, Ademir cruzou a bola para Vargas que ajeitou de cabeça para Hulk empatar o jogo e levar até as penalidades.