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futebol

Adebayor revela conselho à Partey para ir ao Arsenal na última janela

Meio-campista estava com propostas de outros times ingleses, mas era desejado por Arteta há meses. Adebayor fez diversos elogios ao clube londrino por conta de sua passagem...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 13:04

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 13:04

Crédito: Partey impressiona em seus primeiros jogos com a camisa do Arsenal (Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP
Ao participar de um evento em gana, o atacante Adebayor, ex-Arsenal, revelou que aconselhou o meio-campista Thomas Partey a ir para os Gunners. O veterano disse que o atleta de 27 anos estava com outras propostas de times ingleses e afirmou estar satisfeito com as partidas que o colega tem feito até o momento com a camisa da equipe londrina.
- Ele me disse que alguns clubes da Inglaterra, como Arsenal, Chelsea, Manchester United e outros mostraram interesse e ele precisava de conselho. Eu o aconselhei a ir para o Arsenal, pois tive a oportunidade de jogar lá e achei que seria bom para o seu desenvolvimento. O Arsenal é mais que um clube, é uma família e estou impressionado com suas performances até aqui.
Thomas Partey era desejo do técnico Mikel Arteta há alguns meses e foi contratado no último dia da janela de transferências do verão europeu. Apesar do pouco tempo, o meio-campista já participou de cinco partidas pelo novo clube e impressiona diversos especialistas e ex-jogadores na Inglaterra.

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