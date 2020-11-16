Adebayor revela conselho à Partey para ir ao Arsenal na última janela

Crédito: Partey impressiona em seus primeiros jogos com a camisa do Arsenal (Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP

Ao participar de um evento em gana, o atacante Adebayor, ex-Arsenal, revelou que aconselhou o meio-campista Thomas Partey a ir para os Gunners. O veterano disse que o atleta de 27 anos estava com outras propostas de times ingleses e afirmou estar satisfeito com as partidas que o colega tem feito até o momento com a camisa da equipe londrina.

- Ele me disse que alguns clubes da Inglaterra, como Arsenal, Chelsea, Manchester United e outros mostraram interesse e ele precisava de conselho. Eu o aconselhei a ir para o Arsenal, pois tive a oportunidade de jogar lá e achei que seria bom para o seu desenvolvimento. O Arsenal é mais que um clube, é uma família e estou impressionado com suas performances até aqui.