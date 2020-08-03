Adebayor diz não duvidar de possível virada do Real Madrid contra o City

O atacante Emmanuel Adebayor, ex-jogador de Real Madrid e Manchester City, comentou sobre a partida que vale vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões, em entrevista ao jornal “As”. O jogador de Togo diz que os espanhóis terão uma difícil missão após terem sido derrotados no Bernabéu por 2 a 1, mas não desacredita em uma classificação.- Se me perguntasse há dois anos, diria que sim (sobre uma virada do Real Madrid). O Real seria favorito com Cristiano Ronaldo. Ele podia fazer diferença a qualquer momento. Perderam a primeira partida em casa e agora vai ser muito difícil, mas não impossível. O Real tem muitos jogadores com experiência, como Marcelo, Benzema, Courtois e estão preparados para grandes jogos.
Adebayor também ressaltou a importância do atacante francês desde que o craque português deixou o clube.
- Ele (Benzema) teve que tomar a responsabilidade e acredito que faz muito bem. Marca vários gols importantes para o Real Madrid e será um perigo (para o Manchester City), claro.
Adebayor havia sido contratado pelo Olímpia, do Paraguai, mas a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos do clube e do atleta. Ambas as partes resolveram rescindir o contrato e o centroavante está livre para negociar e buscar um novo destino aos 36 anos de idade.