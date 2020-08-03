Adebayor diz não duvidar de possível virada do Real Madrid contra o City

O atacante Emmanuel Adebayor, ex-jogador de Real Madrid e Manchester City, comentou sobre a partida que vale vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões, em entrevista ao jornal “As”. O jogador de Togo diz que os espanhóis terão uma difícil missão após terem sido derrotados no Bernabéu por 2 a 1, mas não desacredita em uma classificação.- Se me perguntasse há dois anos, diria que sim (sobre uma virada do Real Madrid). O Real seria favorito com Cristiano Ronaldo. Ele podia fazer diferença a qualquer momento. Perderam a primeira partida em casa e agora vai ser muito difícil, mas não impossível. O Real tem muitos jogadores com experiência, como Marcelo, Benzema, Courtois e estão preparados para grandes jogos.